Чат-боты с ИИ не могут точно пересказывать новости, выяснила Би-би-си

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Четыре основных чат-бота с искусственным интеллектом неточно излагают новостные сюжеты, говорится в исследовании, проведенном Би-би-си.

Сотрудники издания предоставили чат-ботам ChatGPT, Copilot, Gemini и Perplexity AI сто новостей с сайта Би-би-си, а затем задали им вопросы о публикациях. По словам специалистов, полученные ответы содержали «значительные неточности» и искажения.

В 51% ответов ИИ на вопросы о новостях нашли неточности. В 19% ответов были допущены фактические ошибки, такие как неверные утверждения, цифры и даты.

В целом у Copilot от Microsoft и Gemini от Google было больше проблем, чем у ChatGPT и Perplexity от OpenAI.

В отчете говорится, что, помимо фактических неточностей, чат-боты «с трудом различали мнения и факты, редактировали и часто не включали важный контекст».

Генеральный директор BBC News Дебора Тернесс заявила, что ИИ открывает «безграничные возможности», но компании, разрабатывающие инструменты, «играют с огнем».