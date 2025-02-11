КС: дети, зачатые с помощью ЭКО после смерти отца, имеют право на пенсию по потере кормильца

Конституционный суд РФ (КС РФ) постановил, что дети, рожденные в результате ЭКО от умершего до процедуры отца, имеют право на пенсию по потере кормильца. Об этом сообщает «Коммерсант».

КС вынес решение по делу жительницы Петербурга Марии Щаниковой. В 2018 году женщина родила двойню с помощью замороженного биоматериала супруга, умершего двумя годами ранее. Когда она обратилась в Пенсионный фонд РФ (ПФ) с просьбой назначить детям выплаты по факту потери кормильца, получила отказ. В январе 2024-го она обратилась в суд.

Щаникова попросила проверить статью 10 ФЗ «О страховых пенсиях» на соответствие Конституции РФ — на нее ссылались суды, которые отказались пересматривать решение ПФ. В законе говорится, что на пенсию могут рассчитывать только члены семьи, состоявшие на иждивении умершего кормильца, а раз отец детей умер до зачатия, то условие не выполнено и выплаты не положены.