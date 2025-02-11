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Дейв Баутиста возглавил актерский состав триллера «Дредноут»

Сегодня в 12:18
Фото: Sony Pictures Home Entertainment

Звезда «Стражей Галактики» и «Дюны» Дейв Баутиста снимется в антиутопическом триллере «Дредноут» от режиссеров Кэри Мерниона и Джонатана Милотта, пишет Deadline.

События фильма разворачиваются в мире, где большая часть человечества вымерла из‑за чумы, вызванной крушением инопланетян на Землю. В хрупком обществе, которое осталось, люди научились сосуществовать с инопланетными захватчиками. Однако для Макса (Баутиста), потерявшего жену из‑за смертельного заболевания, недостаточно просто выжить.

«Его старшая дочь, Грета, умирает от болезни. Пока ее тело слабеет, инопланетный Страж затаился возле их дома, приближаясь все ближе и ближе, пока Грета делает последние вдохи. Этот молчаливый, непреклонный хищник намерен забрать ее тело, чтобы исполнить неудержимый ритуал превращения. Правительство санкционирует это. Общество принимает это. Но Макс отказывается от того, чтобы у него что‑то еще отняли», — гласит синопсис.

Продюсерами ленты стали Бэзил Иваник и Эрика Ли из Thunder Road (франшиза «Джон Уик»), Джейсон Росс Джаллет, Эндрю Бронфман и Джонатан Бронфман из Beyond the Frame («Невеста»), Дейв Баутиста и Эшли Дэниелс из Dogbone Entertainment («Дом-ловушка»).

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