Лондонский ресторан от российской Lucky Group получил звезду Michelin

Средиземноморский ресторан Lita, открытый в Лондоне российским холдингом Lucky Group, получил звезду Michelin. Об этом говорится на сайте гастрономического гида.

Специалисты рейтинга говорят, что блюда в меню «заставляют петь», «облизывать губы и планировать возвращение». В меню, где силен средиземноморский и южноевропейский элемент, используются и британские ингредиенты. К примеру, шотландские лангустины, норфолкские перепела и корнуэльская баранина с копчеными баклажанами и овечьим молоком.

Создатели бистро прокомментировали награду в инстаграме*: «Какое же это было путешествие — только упорный труд, страсть и невероятная команда сделали все это возможным. И это только начало».

Одну звезду Michelin дают ресторанам за «высокое качество приготовления пищи». В гастрономическом гиде Lita включили в раздел «лучшие места в Лондоне, где готовят на огне». Всего в британской столице звездами Michelin отмечены 85 заведений.

Lita открыли весной 2024 года на улице Паддингон Иван Кукарских и Богдан Панченко. Это третий проект Lucky Group за пределами России после Армении.