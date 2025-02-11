Майлс Теллер сыграет легенду итальянского велоспорта Джино Бартали

Звезда фильмов «Одержимость» и «Топ Ган: Мэверик» Майлс Теллер сыграет итальянского чемпиона по велоспорту и героя Второй мировой войны Джино Бартали в предстоящем байопике «Бартали», пишет Variety.
Авторами идеи стали Элизабет Чай Вашархей и Джимми Чин, обладатели «Оскара» за документальный фильм «Свободное соло» и авторы сценария «Дайаны Найэд». Режиссером картины выступит Карен Тенкхофф («Че Гевара: Дневники мотоциклиста»). Она также спродюсирует фильм вместе с Вашархей и Чином.
Бартали был самым известным велогонщиком Италии до Второй мировой войны, выигравшим «Джиро д’Италия» и «Тур де Франс». Во время войны он использовал свою славу для передачи посланий итальянскому Сопротивлению, а также помогал евреям, подвергавшимся преследованиям со стороны нацистов. В 2010 году стало известно, что он спрятал еврейскую семью в своем подвале, чем спас им жизнь. Бартали скончался в 2020 году.
Еще одним предстоящим проектом Теллера станет триллер «Дикая игра». Вместе с Кейси Аффлеком они сыграют непримиримых противников, встретившихся в пустыне Блэк-Рок. Фильм поставит Джейсон Холл по роману Фрэнка Бергона.