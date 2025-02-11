Мэдисон Вулф и Лекси Майнтри рассматриваются на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Сегодня / 07:00
Продолжение «Почки» с Любовью Аксеновой выйдет 1 марта. Посмотрите первый трейлер
Сегодня / 13:11
В гостиницах Москвы средняя стоимость номера выросла на 30%
Сегодня / 12:44
Чат-боты с ИИ не могут точно пересказывать новости, выяснила Би-би-си
Сегодня / 12:18
Дейв Баутиста возглавил актерский состав триллера «Дредноут»
Сегодня / 11:52
Майлс Теллер сыграет легенду итальянского велоспорта Джино Бартали
Сегодня / 11:47
Лондонский ресторан от российской Lucky Group получил звезду Michelin
Сегодня / 11:13
«Афиша» дарит скидки на билеты для подписчиков «СберПрайм»
Сегодня / 10:54
КС: дети, зачатые с помощью ЭКО после смерти отца, имеют право на пенсию по потере кормильца
Сегодня / 10:32
«Защищать детей от того, что они могут стать Пельменями»: депутаты составят список разрешенных имен
Сегодня / 10:29
«Это будет нечто»: Уолтон Гоггинс высказался о втором сезоне «Фоллаута»
Сегодня / 09:59
В Москве возможны неполадки с сотовой связью
Сегодня / 09:56
Через «Госуслуги» теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу авто
Сегодня / 08:50
Федор Конюхов первым в истории смог переплыть Южную Атлантику на весельной лодке
Сегодня / 08:15
Марион Котийяр считает, что она испортила сцену смерти в «Темном рыцаре: Возрождение легенды»
Сегодня / 07:58
Супербоул-2025 побил рекорд по просмотрам
Сегодня / 07:43
Число прослушиваний «Not Like Us» Кендрика Ламара в Spotify выросло на 430% после Супербоула
Сегодня / 06:56
Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
Сегодня / 06:13
Арми Хаммер вновь отрицает обвинения в каннибализме и сексуализированном насилии
Сегодня / 23:44
HBO выпустит сериал «Группа» с Беном Стиллером
Сегодня / 22:50
Пол Мескаль и Ханна Крус снимутся в новом фильме Ричарда Линклейтера. Его будут снимать 20 лет
Сегодня / 22:01
Звезда «Бесстыжих» Джастин Чатвин снимется с Хейден Панеттьери в «Лунатике»
Вчера / 20:59
Илон Маск во главе группы инвесторов может купить OpenAI почти за 100 млрд долларов
Вчера / 20:54
Билли Магнуссен сыграет в сериале о Кремниевой долине от создателей «Наследников»
Вчера / 20:30
Джеймс Кэмерон показал Пепельную деревню из «Аватара-3». Ее жители станут новыми антагонистами
Вчера / 19:59
Юра Борисов дарил цветы девушкам в московском метро. В образе Пушкина!
Вчера / 19:50
Александр Зубарев может сыграть главную роль в комедии «Скуф»
Вчера / 19:06
Майлс Теллер и Кейси Аффлек снимутся в триллере «Дикая игра»
Вчера / 18:09
«Часть магии исчезла»: Селена Гомес высказалась о скандале вокруг Карлы Софии Гаскон

Мэдисон Вулф и Лекси Майнтри рассматриваются на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Сегодня в 12:00
Фото: @madison_wolfe_, @leximinetree

Студия Amazon MGM Studios и Риз Уизерспун приближаются к завершению кастинга на главную роль в предстоящем сериале-приквеле «Блондинка в законе».

По данным Deadline, на роль пробовались Лекси Майнтри («Убийства Мердо») и Мэдисон Вулф («Настоящий детектив»). Издание подчеркивает, что решение будет принято в ближайшее время.

Эти две актрисы стали финалистками обширного кастинга, в ходе которого десятки молодых актрис прошли прослушивание на роль новой Эль Вудс, которую в 2000-х на экране воплотила Риз Уизерспун.

Она сыграла Эль Вудс в двух фильмах «Блондинка в законе». Первая картина, вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.

Актриса рассказала о процессе кастинга, который длился около трех месяцев, отметив, что она просмотрела «так много кассет» и это было очень весело. Уизерспун вдохновилась идеей создания приквела после просмотра «Уэнсдэй» от Netflix, надеясь показать жизнь Эль до колледжа и юридической школы.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами