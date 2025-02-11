Мэдисон Вулф и Лекси Майнтри рассматриваются на главную роль в приквеле «Блондинки в законе»

Студия Amazon MGM Studios и Риз Уизерспун приближаются к завершению кастинга на главную роль в предстоящем сериале-приквеле «Блондинка в законе».

По данным Deadline, на роль пробовались Лекси Майнтри («Убийства Мердо») и Мэдисон Вулф («Настоящий детектив»). Издание подчеркивает, что решение будет принято в ближайшее время.

Эти две актрисы стали финалистками обширного кастинга, в ходе которого десятки молодых актрис прошли прослушивание на роль новой Эль Вудс, которую в 2000-х на экране воплотила Риз Уизерспун.

Она сыграла Эль Вудс в двух фильмах «Блондинка в законе». Первая картина, вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.