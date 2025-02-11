«Защищать детей от того, что они могут стать Пельменями»: депутаты составят список разрешенных имен

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает утверждение списка разрешенных имен для детей. Об этом в эфире своего телеграм-канала сообщила зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная», ― цитирует ее слова ТАСС.
По словам Буцкой, изначально идея законопроекта состояла в том, чтобы запретить называть девочек именами мальчиков и наоборот. Однако в настоящий момент законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен.
«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», ― пояснила депутат.
Она также прокомментировала инициативу вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова о праве детей на смену имени до достижения совершеннолетия из‑за травли, даже если против выступают родители. «Я думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот. Чтобы ребенок, которого назвали Васей, из‑за несогласия с родителями <…> не пошел и не переименовал себя в того самого Пельменя», ― сказала Буцкая.