«Защищать детей от того, что они могут стать Пельменями»: депутаты составят список разрешенных имен

В Госдуму внесут законопроект, который предполагает утверждение списка разрешенных имен для детей. Об этом в эфире своего телеграм-канала сообщила зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная», ― цитирует ее слова ТАСС.

По словам Буцкой, изначально идея законопроекта состояла в том, чтобы запретить называть девочек именами мальчиков и наоборот. Однако в настоящий момент законопроект предполагает наличие «большого закрытого списка» разрешенных имен.

«Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками», ― пояснила депутат.