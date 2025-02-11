В Москве возможны неполадки с сотовой связью

Роскомнадзор предупредил о возможных проблемах с сотовой связью в Москве. Неполадки могут быть связаны со сбоем электропитания на точке межоператорского обмена интернет-трафика, сообщает РБК.

«Сбой не затронул весь узел и не привел к массовым проблемам в работе сервисов и просадке трафика. Временные трудности могли возникнуть у отдельных операторов связи», — отметили в ведомстве.

Речь идет о неполадках на дата-центре на улице Бутлерова — это одна из крупнейших точек обмена трафиком. К ней подключены более 440 операторов.

Масштабный сбой рунета случался в середине января. Проблемы с загрузкой сервисов наблюдались практически у всех операторов. В течение полутора часов РКН сообщил о восстановлении доступа.