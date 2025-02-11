Через «Госуслуги» теперь можно отправить анонимное сообщение владельцу авто

Сегодня в 09:56

На «Госуслугах» появилась возможность отправить анонимное сообщение владельцу авто. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на обновление, которое начало приходить пользователям смартфонов.

В частности, владельцу машины можно сообщить, что его автомобиль мешает проезду, произошло ДТП, происходит эвакуация, что у него сработала сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Уведомление можно отправить, перейдя в раздел «Транспорт Права» и выбрав функцию «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

При отправке следует указать номер авто. Владелец машины получит информацию о месте, из которого было направлено сообщение.