Федор Конюхов первым в истории смог переплыть Южную Атлантику на весельной лодке

Путешественник Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. На это потребовалось 68 суток, сообщается в телеграм-канале экспедиционного штаба.

В ночь на 11 февраля лодка «Акрос» вышла в Индийский океан. В посте говорится, что путешествие Конюхова проходило «по самому сложному и опасному маршруту»: через «неистовые пятидесятые» и «ревущие сороковые» широты. Дальше он поплывет до мыса Люин в Западной Австралии — дотуда 4200 морских миль.

Конюхов начал экспедицию от мыса Горн в направлении Австралии 5 декабря. Сейчас у Конюхова стартовал второй этап кругосветного маршрута в Южном океане, пишет РИА «Новости».

На этой же лодке Конюхов совершил первый в истории переход в южном Тихом океане с декабря 2018-го по май 2019 года. К этому моменту в списке достижений путешественника пересечение Атлантического океана с востока на запад за 46 дней, пересечение Тихого океана с востока на запад за 160 дней и с запада на восток за 154 дня. Всего Конюхов провел в океанах на весельных лодках 428 дней.