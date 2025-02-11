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«Это будет нечто»: Уолтон Гоггинс высказался о втором сезоне «Фоллаута»

Сегодня в 10:29
Фото: Amazon Studios

Уолтон Гоггинс рассказал о ходе работы над вторым сезоном сериала «Фоллаут». Актер пообещал, что продолжение будет больше и лучше.

«Мы сейчас в самом разгаре съемок, мы снимаем его с ноября, и я могу сказать, что первый сезон мне показался необычным, лично я был им очень доволен. Но этот [второй] сезон превосходит все, что делали сценаристы и актеры, которые собрались вместе, чтобы рассказать эту историю.

Это действительно будет нечто. Я не могу дождаться, когда люди увидят его. Мы очень стараемся, чтобы это произошло», — отметил он.

Сериал «Фоллаут» вышел 12 апреля 2024 года и имел огромный успех как у зрителей, так и у критиков. Последние практически единогласно расхвалили новую работу Нолана и Джой. На Rotten Tomatoes сериал получил 94% от кинокритиков и 90% от аудитории. На Metacritic шоу заработало рейтинг 73 из 100 на основе 32 рецензий.

Главные роли в проекте исполнили Элла Пернелл («Не отпускай меня», «Армия мертвецов»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный»), Аарон Мотен («Однажды ночью»), Кайл МакЛоклен («Твин Пикс», «Синий бархат») и другие.

Действие «Fallout» происходит в 2296 году в постапокалиптическом мире, где большая часть человечества была стерта с лица земли в результате ядерной войны. Главной героине Люси предстоит впервые выбраться из бомбоубежища, чтобы спасти своего отца.

На выжженной атомной войной Пустоши, когда‑то бывшей пригородом Лос-Анджелеса, она сталкивается с гигантскими насекомыми, животными-мутантами, а также Максимусом из группировки «Братство стали» и наемником по имени Гуль.

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