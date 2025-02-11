Супербоул-2025 побил рекорд по просмотрам

Супербоул второй год подряд устанавливает рекорд по количеству зрителей финала НФЛ. В среднем трансляцию матча смотрели 126 млн зрителей, сообщает Variety.
В этом году зрителей оказалось на 2% больше, чем в прошлом — 123,4 млн. В 2023-м их было 115,1 млн. Пик просмотров пришелся на промежуток между 20.00 и 20.15 по местному восточному времени: за событием наблюдали сразу 135,7 млн зрителей.
Как и в 2024-м, очередному Супербоулу не удалось обойти самую просматриваемую трансляцию — высадку астронавтов на Луну в 1969 году, за которой наблюдали от 125 до 150 млн жителей США.
9 февраля играли «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс», победили последние. В перерыве матча выступил Кендрик Ламар и исполнил свои хиты, в том числе дисс на Дрейка «Not Like Us». «Афиша Daily» делала обзор 59-го Супербоула.