Супербоул-2025 побил рекорд по просмотрам

Супербоул второй год подряд устанавливает рекорд по количеству зрителей финала НФЛ. В среднем трансляцию матча смотрели 126 млн зрителей, сообщает Variety.

В этом году зрителей оказалось на 2% больше, чем в прошлом — 123,4 млн. В 2023-м их было 115,1 млн. Пик просмотров пришелся на промежуток между 20.00 и 20.15 по местному восточному времени: за событием наблюдали сразу 135,7 млн ​​зрителей.

Как и в 2024-м, очередному Супербоулу не удалось обойти самую просматриваемую трансляцию — высадку астронавтов на Луну в 1969 году, за которой наблюдали от 125 до 150 млн жителей США.