Марион Котийяр считает, что она испортила сцену смерти в «Темном рыцаре: Возрождение легенды»

«Я не нашла нужную позу. Я не нашла правильный способ… Я была напряжена. Иногда случается, что ты что‑то портишь. Так что я все испортила», — сказала она.

Это не первый раз, когда актриса сожалеет об этой сцене. В 2016 году Котийяр рассказала Allociné: «Мы все в одной лодке, и если иногда ситуация выходит из‑под контроля, то в этом виноваты все. Иногда случаются неудачи, и, когда вы видите это на экране, вы думаете: „Почему? Почему они оставили этот дубль?“ Но вы либо вините всех, либо никого».