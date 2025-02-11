Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Компания DB Ventures, которой владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Роспатенте. Об этом сообщает агентство «Москва».
Бекхэм выбрал 24-й класс международной классификации товаров и услуг. Это значит, что его компания может выпускать и продавать ткани, чехлы для мебели, одеяла для животных, шторы и тюли, скатерти, кухонные полотенца и похожую продукцию.
DB Ventures подала заявку в ведомство в июне 2024 года.
Бекхэм создал компанию с именным названием в 2014 году. DB Ventures одновременно и управляет рекламными контрактами, и производит виски Haig Club и часы Tudor. В 2022-м спортсмен продал 55% бизнеса брендинговой компании Authentic Brands Group.