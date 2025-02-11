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Число прослушиваний «Not Like Us» Кендрика Ламара в Spotify выросло на 430% после Супербоула

Сегодня в 07:43
Фото: Kendrick Lamar/YouTube

Число прослушиваний трека «Not Like Us» Кендрика Ламара в Spotify выросло на 430% после его выступления в перерыве Супербоула.

Девять других песен, которые рэпер исполнил во время своего 13-минутного попурри, также показали рост: «Humble» на 300%, «All The Stars (with SZA)» на 290%, «DNA», «Man at the Garden» и «Euphoria» на 260%, «Squabble Up» и «Peekaboo (feat. azchike)» на 230%, «Luther (with SZA)» и «TV Off (feat. lefty gunplay)» на 170%.

Сет Ламара, выдержанный в цветовой палитре американского флага, состоял в основном из треков с его свежевыпущенного альбома «GNX», а также нескольких хитов. Вместе с ним на сцену вышли SZA, Сэмюэль Л.Джексон, Серена Уильямс и Mustard.

Альбом Кендрика «GNX» неожиданно вышел 22 ноября, став первым полноформатным проектом с 2022 года, когда он выпустил «Mr. Morale & the Big Steppers». В альбоме приняли участие такие музыканты, как SZA, Джек Антонофф, Sounwave, Mustard, Kamasi Washington, Terrace Martin, Lefty Gunplay, Dody6 и многие другие.

Релиз пластинки состоялся после того, как Ламар выпустил ряд песен весной, на фоне противостояния с Дрейком. Из всех вышедших треков песня «Not Like Us» стала самым громким хитом, заняв первое место в Billboard Hot 100.

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