Число прослушиваний «Not Like Us» Кендрика Ламара в Spotify выросло на 430% после Супербоула

Число прослушиваний трека «Not Like Us» Кендрика Ламара в Spotify выросло на 430% после его выступления в перерыве Супербоула.

Девять других песен, которые рэпер исполнил во время своего 13-минутного попурри, также показали рост: «Humble» на 300%, «All The Stars (with SZA)» на 290%, «DNA», «Man at the Garden» и «Euphoria» на 260%, «Squabble Up» и «Peekaboo (feat. azchike)» на 230%, «Luther (with SZA)» и «TV Off (feat. lefty gunplay)» на 170%.

Сет Ламара, выдержанный в цветовой палитре американского флага, состоял в основном из треков с его свежевыпущенного альбома «GNX», а также нескольких хитов. Вместе с ним на сцену вышли SZA, Сэмюэль Л.Джексон, Серена Уильямс и Mustard.

Альбом Кендрика «GNX» неожиданно вышел 22 ноября, став первым полноформатным проектом с 2022 года, когда он выпустил «Mr. Morale & the Big Steppers». В альбоме приняли участие такие музыканты, как SZA, Джек Антонофф, Sounwave, Mustard, Kamasi Washington, Terrace Martin, Lefty Gunplay, Dody6 и многие другие.