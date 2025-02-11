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Продолжение «Почки» с Любовью Аксеновой выйдет 1 марта. Посмотрите первый трейлер

Сегодня в 07:00
Фото: Kion

Третий сезон сериала «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре Kion 1 марта. «Афиша Daily» эксклюзивно публикует первый трейлер.

«Наташа Кустова амбициозна и в любой ситуации видит только выгоду. Не хватает зарплаты? Хватит взяток. Проблемы с почкой? Найдем новую. Нашли новую? Время организовать подпольную клинику трансплантации.

Все работает гладко до тех пор, пока схему не раскрывают. Теперь Наташе грозит реальный срок, но есть нюанс — садиться она не собирается. Наташа пойдет на все, чтобы этого избежать… но вот на что именно?» — гласит синопсис продолжения.

В новом сезоне Наталья Кустова в исполнении Аксеновой столкнется с обстоятельствами, которые направят ее в сторону «полноценной себя». Но что это означает — перерождение героини или окончательное погружение во тьму — большой вопрос.

Помимо Аксеновой в «Почке» также снялись Янина Лакоба, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко, Сергей Двойников, Алексей Розин, Леонид Бичевин, Павел Чинарев, Антон Филипенко и другие. Режиссер — Мария Шульгина. Она также отвечает за сценарий совместно с Елизаветой Тихоновой.

Первый сезон «Почки» вышел 1 января 2022 года в онлайн-кинотеатре Kion и сразу же стал хитом платформы. Сериал был номинирован на премии АПКиТ, «Золотой орел», «Сделано в России» и попал в топы лучших сериалов 2022 года целого ряда российских изданий, среди которых «Афиша Daily».

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