Арми Хаммер вновь отрицает обвинения в каннибализме и сексуализированном насилии

Арми Хаммер вновь отрицает утверждения о том, что он каннибал и что он подвергал сексуализированному насилию нескольких женщин.

Актер пришел на подкаст Луиса Теру на Spotify, на котором ведущий задал ему вопрос: «Вы каннибал?» На что Хаммер ответил: «Знаете, что нужно сделать, чтобы стать каннибалом? Нужно есть человеческую плоть. Так что нет».

В 2021 году Хаммер был обвинен в изнасиловании и физическом насилии женщиной по имени Эффи. Она заявила, что он изнасиловал ее в 2017 году, и поделилась скриншотами сообщений, якобы отправленных Хаммером, среди которых было то, в котором актер объявлял себя каннибалом.

В разговоре с Теру Хаммер отказался оспаривать отправленное сообщение, но отметил, что тексты были «изменены цифровым способом», чтобы не включать другую сторону диалога. Актер добавил, что это «был очень забавный разговор между двумя людьми, которые шутили и подначивали друг друга».

«Иногда, когда вы встречаетесь с человеком, у вас есть отношения, вы занимаетесь сексом, и вы немного провоцируете друг друга, усугубляя ситуацию алкоголем, наркотиками или чем‑то подобным, это забавно — взъерошивать перья и понемногу выходить за рамки», — сказал актер.