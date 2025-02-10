HBO выпустит сериал «Группа» с Беном Стиллером

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Телеканал HBO выпустит сериал «Группа» («The Band») с Беном Стиллером в главной роли. Об этом сообщил Deadline.

Проект разработают Media Res и принадлежащая Стиллеру Red Hour Films, стоящие за двумя крупнейшими сериалами Apple TV+ «Утреннее шоу» и «Разделение». «Группу» создадут Сара Вайолет Блисс и Чарльз Роджерс, авторы ситкома «В поиске».

Стиллер сыграет поп-импрессарио Оскара, попавшего в скандал. Ему поручают создать новый коллектив, чтобы спасти собственную карьеру и, как отмечают в синопсисе, «возможно, душу».

Музыкальному продюсеру предстоит собрать бойз-бенд. Каким он будет, пока неясно, но СМИ отмечают, что герой Стиллера будет похож на Саймона Коуэлла, некогда собравшего группу One Direction.