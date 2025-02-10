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Пол Мескал и Ханна Круз снимутся в новом фильме Ричарда Линклейтера. Его будут снимать 20 лет

Сегодня в 22:50
Фото: thisishannahcruz

Актриса Ханна Круз, наиболее известная по работе в бродвейских мюзиклах, снимется в фильме «Merrily We Roll Along» («Весело мы катимся») Ричарда Линклейтера, автора «Отрочества» и «Перед рассветом». Об этом сообщил Deadline.

Картина будет адаптацией мюзикла 1981 года, созданного Стивеном Сондхамом и Джорджем Фертом. Круз сыграет Гасси — жену композитора Франклина Шепарда, который бросает карьеру на Бродвее, чтобы стать голливудским кинопродюсером.

Роль Франклина исполнит Пол Мескал, звезда «Гладиатора 2» и «Нормальных людей». История героя растянется на 20 лет, и Линклейтер будет снимать свой фильм в течение этого же периода времени.

В актерский состав многолетнего проекта войдут Бен Платт, Бини Фелдштейн и Мэллори Бехтель. Продюсерами ленты станут Джинджер Следж, Джейсон Блюм из Blumhouse Productions, Джонатан Марк Шерман, Линклейтер и Майк Близзард.

Оригинальный мюзикл был основан на пьесе Джорджа Кауфмана и Мосс Харт 1934 года. Впервые спектакль представили в 1981 году. Недавно он вернулся на Бродвей, главные роли в шоу исполнили Дэниел Рэдклифф, Джонатан Грофф и Линдси Мендес.

Ханна Круз входила в оригинальный состав другого бродвейского проекта — мюзикла «Suffs» Шайны Тауб, посвященного суфражисткам в США. Он был номинирован на шесть премию «Тони» в 2024 году и получит две награды. Круз также выступала в мюзиклах «The Connector», «Only Gold», «Гамильтон» и «Bullets Over Broadway».

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