Илон Маск во главе группы инвесторов может купить OpenAI за почти 100 млрд долларов

Вчера / 19:59
Юра Борисов дарил цветы девушкам в московском метро. В образе Пушкина!
Сегодня / 22:50
Пол Мескал и Ханна Круз снимутся в новом фильме Ричарда Линклейтера. Его будут снимать 20 лет
Сегодня / 22:01
Звезда «Бесстыжих» Джастин Чатвин снимется с Хейден Панеттьери в «Лунатике»
Вчера / 20:54
Билли Магнуссен сыграет в сериале о Кремниевой долине от создателей «Наследников»
Вчера / 20:30
Джеймс Кэмерон показал Пепельную деревню из «Аватара-3». Ее жители станут новыми антагонистами
Вчера / 19:50
Александр Зубарев может сыграть главную роль в комедии «Скуф»
Вчера / 19:06
Майлз Теллер и Кейси Аффлек снимутся в триллере «Дикая игра»
Вчера / 18:09
«Часть магии исчезла»: Селена Гомес высказалась о скандале вокруг Карлы Софии Гаскон
Вчера / 17:55
Green Day снимутся в комедии о музыкантах, которые едут на разогрев знаменитой группы
Вчера / 17:44
Аманда Палмер отвергла обвинения в торговле людьми
Вчера / 17:24
Лейтон Мистер расследует преступления и ругается с братом в трейлере «Хороший коп, плохой коп»
Вчера / 17:07
Зендая возвращается к роли Ру в первом кадре со съемок третьего сезона «Эйфории»
Вчера / 16:45
Пенсионер попросил новых соседей познакомить его с их собаками ― и получил десятки откликов
Вчера / 16:15
Charli XCX поддержала Чаппелл Рон и пожертвовала 25 тыс. долларов для начинающих артистов
Вчера / 16:07
Эми Полер запустит подкаст «Good Hang» о юморе
Вчера / 15:55
Под картиной Пикассо нашли портрет женщины. Художник нарисовал поверх него новый рисунок
Вчера / 15:42
В Англии дорогу закрыли на 6 недель из‑за брачного периода жаб
Вчера / 15:20
ВЦИОМ: с 2022 года у россиян выросла потребность в психологической помощи
Вчера / 15:00
Во Франции мужчину оштрафовали на 200 евро за разговор по громкой связи на вокзале
Вчера / 13:50
Петиция датчан о покупке Калифорнии набрала почти 200 тыс. подписей
Вчера / 13:34
Житель Уэльса, потерявший биткоин-состояние на местной свалке, предложил купить ее целиком
Вчера / 12:57
Телефонные мошенники развели итальянских бизнесменов с помощью ИИ с голосом министра
Вчера / 12:56
Обезьяна отключила электричество на Шри-Ланке
Вчера / 12:45
Англиканская церковь запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия
Вчера / 12:22
Первое издание «Гарри Поттера», спасенное из мусора, продали за 21 тыс. фунтов стерлингов
Вчера / 12:14
«Афиша», «Шум» и Tel Aviv by Saviv запустили гастрономический сет, вдохновленный театром «Шалом»
Вчера / 12:10
Барри Кеоган и Райли Кио могут сыграть в фильме Кантемира Балагова «Butterfly Jam»
Вчера / 12:04
На Wildberries появились подержанные авто

Илон Маск во главе группы инвесторов может купить OpenAI за почти 100 млрд долларов

Вчера в 20:59
Фото: TED Conference/Flickr

Илон Маск возглавил группу инвесторов, предлагающих купить контрольный пакет акций OpenAI за 97,4 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, инвесторы планируют приобрести некоммерческую организацию, контролирующую разработчика ChatGPT. В группу также входят Valor Equity Partners, Baron Capital, 8VC и инвестиционный фонд Ари Эмануэля, уточняет WSJ. Если сделка состоится, чат-бот xAI может объединиться с OpenAI.

«Пришло время OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированному на безопасность, как это было когда‑то», — прокомментировал Маск сообщения об покупке OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в соцсети X, принадлежащей Маску: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 млрд долларов, если вам угодно». В ответ Маск назвал Альтмана мошенником.

Альтман и Маск были двумя соучредителями OpenAI в 2015 году, создав компанию как некоммерческую и сосредоточенную на исследованиях искусственного интеллекта. В ноябре Маск требовал блокировки сервисов OpenAI, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства в попытке превратиться в коммерческую корпорацию.

Тем временем OpenAI сотрудничает с SoftBank и Oracle в проекте Stargate, анонсированном Дональдом Трампом сразу после его инаугурации в президенты США. Проект призывает компании инвестировать миллиарды долларов в местную инфраструктуру ИИ.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами