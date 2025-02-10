Илон Маск во главе группы инвесторов может купить OpenAI за почти 100 млрд долларов

Илон Маск возглавил группу инвесторов, предлагающих купить контрольный пакет акций OpenAI за 97,4 млрд долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, инвесторы планируют приобрести некоммерческую организацию, контролирующую разработчика ChatGPT. В группу также входят Valor Equity Partners, Baron Capital, 8VC и инвестиционный фонд Ари Эмануэля, уточняет WSJ. Если сделка состоится, чат-бот xAI может объединиться с OpenAI.

«Пришло время OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированному на безопасность, как это было когда‑то», — прокомментировал Маск сообщения об покупке OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман написал в соцсети X, принадлежащей Маску: «Нет, спасибо, но мы купим Twitter за 9,74 млрд долларов, если вам угодно». В ответ Маск назвал Альтмана мошенником.

Альтман и Маск были двумя соучредителями OpenAI в 2015 году, создав компанию как некоммерческую и сосредоточенную на исследованиях искусственного интеллекта. В ноябре Маск требовал блокировки сервисов OpenAI, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства в попытке превратиться в коммерческую корпорацию.