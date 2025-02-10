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Звезда «Бесстыжих» Джастин Чатвин снимется с Хейден Панеттьери в «Лунатике»

Сегодня в 22:01
Фото: justingchatwin

Канадский актер Джастин Чатвин, известный по сериалу «Бесстыжие» и фильму «Война миров», снимется в психологическом триллере «Лунатик» вместе с Хейден Панеттьери. Об этом сообщил Deadline.

Чатвин пополнит актерский состав проекта, в который уже вошли Беверли Д’Анджело («Каникулы»), Миша Бартон («Шестое чувство», «ОС»), Лори Тан Чинн («Оранжевый — хит сезона»), Лэрд Лакост, Коринн Суини, Кеа Хо, Эрик Лютс, Том Денуччи и Роб Гун.

Сценаристом и режиссером ленты выступил Брэндон Оман. Он уже завершил съемки картины, они прошли в Ро-Айленде. Созданием фильма занимались Verdi Productions и принадлежащая Леонардо Ди Каприо Appian Way Production.

Когда «Лунатик» выйдет на экраны, еще неясно. Триллер расскажет о горюющей матери по имени Сара, переживающей потерю дочери в автокатастрофе. Жертвой аварии также стал абьюзивный муж героини: он попал в кому.

На фоне тяжелого стресса у Сары учащаются эпизоды лунатизма. Они сопровождаются видениями, в которых супруг героини появляется дома, а граница между реальностью и кошмаром мне сильнее стирается.

Продюсерами проекта стали Чад А.Верди, Дженнифер Дэвиссон, Филлип Уотсон, Мишель Верди, Чад Верди-младший, Пол Люба, исполнительными продюсерами — Тейлор ДиДжилио, Сера Верди и Энтони Гудас.

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