Джеймс Кэмерон показал Пепельную деревню из «Аватара-3». Ее жители станут новыми антагонистами

Журнал Empire выложил концепт-арт Пепельной деревни, которую покажут в следующей части «Аватара». Жители этого места станут новыми антагонистами.
Пепельная деревня — это дом клана Мангкван, чьи земли уничтожил вулкан. Художник-постановщик Дилан Коул отметил, что внешний вид этого места сильно контрастирует с тем, каким зритель видел Пандору до — яркую и красочную.
«[Мангкван] пережили стихийное бедствие, и это сформировало их культуру. Многое на Пандоре изобилует, выглядит ярко и полным жизни, но это [Пепельная деревня] — полная противоположность», — рассказал Коул.
Однако история Мангквана выглядела иначе: на месте обугленных останков стояло гигантское дерево-дом, а их жизнь мало чем отличалась от Оматикайя, поделился Коул.
Триквел «Аватара» получил подзаголовок «Огонь и пепел». Его релиз намечен на 19 декабря 2025 года. Джеймс Кэмерон говорил, что третья часть может удивить фанатов и оказаться не тем, чего они ждут: нет цели повторить предыдущие фильмы, пришло время «смелых решений».