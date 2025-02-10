Билли Магнуссен сыграет в сериале о Кремниевой долине от создателей «Наследников»

Американский актер Билли Магнуссен, известный по фильмам «Не время умирать» и «Множественные святые Ньюарка», сыграет главную роль в сериале Джонатана Глэтцера («Наследники», «Лучше звоните Солу»). Об этом сообщил Deadline.

Шоу выпустит AMC Studios. Его действие развернется в Кремниевой долине, «среди ошибочных корпоративных культур, сумасшедших инновационных лабораторий и беспощадный частных средних школ».

В центре истории будет конфликт между самопровозглашенным «изобретателем будущего» — технологическим магнатом в исполнении Магнуссена — и его коллегой, занимающейся психологией эффективности. Последнюю сыграет Сара Голдберг, снимавшаяся в «Барри» и «Операции „Колибри“».