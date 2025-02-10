Александр Зубарев может сыграть главную роль в комедии «Скуф»

Видеоблогер Александр Зубарев сыграет главную роль в комедии «Скуф». Премьера фильма запланирована уже на конец этого года, сообщил «Ленте» близкий к съемкам источник.

Уроженец Донецка Зубарев, проживающий в Китае, получил роль Аркадия. По сюжету мужчина средних лет, разочарованный в жизни, любящий выпить спиртного и поглядеть телевизор, решается на кардинальные перемены после того, как узнает, что дочь не пригласила его на свадьбу.

«Скуфа» снимает Алексей Степанов, режиссер «Осьминога» и основатель студии SoFilm. Когда о производстве комедии стало известно впервые, сообщалось, что скуфа сыграет человек с «многомиллионной аудиторией, которого знает и обожает каждый человек, кто пользуется интернетом». Постановщик называл выбор актера на главную роль «шикарным решением».