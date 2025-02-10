Юра Борисов дарил цветы девушкам в московском метро. В образе Пушкина!

Российский актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов появился в московском метро в образе поэта Александра Пушкина. Он раздавал девушкам в подземке цветы, сообщила замначальника «МосМетро» Юлия Темникова.

Судя по снимкам, Борисова можно было встретить на стации «Пушкинская». Там звезда «Аноры» и «Ста лет тому назад» прогуливался с охапкой красных роз, которыми он радовал пассажирок в честь Дня памяти Пушкина.

Борисов исполнил роль Пушкина в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» — он выйдет в кинопрокат 14 февраля. Картину поставил режиссер Феликс Умаров по сценарию Василия Зоркого.

3 марта Юра Борисов может получить награду американской киноакадемии «Оскар», ее вручат в Лос-Анджелесе. Борисов претендует на премию в категории «Лучший актер второго плана» за роль в драме «Анора».

Премьера «Аноры» состоялась на Каннском фестивале — там картина получила «Золотую пальмовую ветвь». Лента также стала лучшим фильмом года по версии Critic’s Choice.