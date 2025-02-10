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Green Day снимутся в комедии о музыкантах, которые едут на разогрев знаменитой группы

Вчера в 17:55
Фото: Sven-Sebastian Sajak

Студия Live Nation Productions снимает комедию с группой Green Day. Музыканты сыграют самих себя, сообщает Variety.

Фильм под названием «Новогодний реверанс» рассказывает историю взросления трех друзей, которых играют Мейсон Темз, Кайлр Коффман и Райан Фауст. Они отправляются в Лос-Анджелес, ошибочно полагая, что их группа будет выступать на разогреве у Green Day в канун Нового года.

Сценарий написал Ли Кирк, он же снимет комедию. История фильма «вдохновлена подвигами Green Day и историями из жизни в гастрольном фургоне».

«Дни за рулем фургона. Ты будешь ехать всю ночь без сна, а потом отыграешь концерт для 10 детей в подвале дома друга друга в 50 милях к востоку от места, о котором ты едва ли слышал, — вспоминает фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг. — Но ты сделаешь это снова на следующий день, и через день. Потому что ты делаешь это со своими товарищами по группе, которые становятся твоей семьей, и это не похоже ни на что из того, что ты когда‑либо знал. Это электризует. Дайте волю музыке и веселью».

Рок-группа Green Day выпустила свой последний альбом «Saviors» в 2024 году. Музыканты станут хедлайнерами фестиваля Coachella в апреле.

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