Green Day снимутся в комедии о музыкантах, которые едут на разогрев знаменитой группы

«Дни за рулем фургона. Ты будешь ехать всю ночь без сна, а потом отыграешь концерт для 10 детей в подвале дома друга друга в 50 милях к востоку от места, о котором ты едва ли слышал, — вспоминает фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг. — Но ты сделаешь это снова на следующий день, и через день. Потому что ты делаешь это со своими товарищами по группе, которые становятся твоей семьей, и это не похоже ни на что из того, что ты когда‑либо знал. Это электризует. Дайте волю музыке и веселью».