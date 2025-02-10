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Майлз Теллер и Кейси Аффлек снимутся в триллере «Дикая игра»

Сегодня в 19:06
Кадр: Late Night with Seth Meyers/YouTube

Американские актеры Майлз Теллер («Одержимость», «Питер») и Кейси Аффлек («Манчестер у моря», «Одиннадцать друзей Оушена») снимутся в триллере «Дикая игра» («Wild Game»). Об этом сообщил Deadline.

В основу ленты ляжет одноименный роман Фрэнка Бергона, основанный на реальных событиях. Аффлек сыграет офицера по рыболовству и охоте Джека Иригарея, который присоединяется к аресту браконьеров в пустыне Блэк-Рок.

Эта обычная миссия приведет героя к смертоносной встрече с Клодом Далласом (Теллер), разрушит основы его реальности и толкнет его к неустанным поискам мести, стирающим грань между правосудием и одержимостью.

«Я с нетерпением жду воссоединения с Джейсоном Холлом в „Дикой игре“. У нас было прекрасное сотрудничество в прошлом в „Спасибо за вашу службу“, и я знаю, что он привнесет невероятную глубину в эту историю. Клод Даллас — такой сложный и многогранный персонаж — жесткий, непреклонный и живущий по своему собственному кодексу», — прокомментировал Теллер.

Фильм поставит номинант на премию «Оскар» Джейсон Холл, написавший сценарии «Снайпера» и «Гран туризмо». Продюсерами картины выступят Фред Бергер («Ла-Ла-Лэнд», «Боб Дилан: Никому не известный») и Брайан Кавано Джонс («Собиратель душ»).

Над лентой также будет работать Стив Ричардс из компании Endurance, которая профинансирует проект. Съемки «Дикой игры» начнутся весной 2025 года. Дистрибуцией фильма займется Capstone Pictures.

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