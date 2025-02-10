Charli XCX поддержала Чаппелл Рон и пожертвовала 25 тыс. долларов для начинающих артистов

Charli XCX присоединилась к Чаппелл Рон и передала 25 тыс. долларов в поддержку начинающих артистов. Об этом певица сообщила в своем инстаграме*.

«Привет, @chappellroan, я собираюсь удвоить твои 25 тысяч долларов, чтобы поддержать доступ артистов к здравоохранению. Я видел, как @noahkahanmusic [певец Ноа Кахан] сказал, что [он] сделает то же самое, и поэтому я [подумал], что последую его примеру. Твоя речь на Грэмми была вдохновляющей, вдумчивой и прозвучавшей с искренней заботой. Я тоже рад помочь сдвинуть дело с мертвой точки. Деньги там, где мой рот», — написала Шарлотта Эмма Эйтчисон (настоящее имя Charli XCX).

Рон выиграла премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый артист» и во время своей речи потребовала от музыкальных лейблов, получающих миллионы долларов от артистов, «достойной заработной платы и медицинское обслуживание, особенно начинающим артистам». Певицу поддержали, но также раскритиковали, в том числе бывший руководитель Института звукозаписи при Нью-Йоркском университете Джефф Рабхан в колонке для The Hollywood Reporter.

Рабхан назвал певицу «слишком неинформированной, чтобы быть инициатором перемен, которым она стремится быть». Бывший сотрудник Atlantic Records отметил, что лейблы «это бизнес, а не благотворительные организации», получающие долю прибыли в обмен на риск в работе с новыми артистами. Он добавил, что Чаппелл «больше не страдающий артист» и что «она должна что‑то с этим делать, а не просто говорить об этом».

Днем ранее Рон объявила о партнерстве с некоммерческой организацией Backline, поддерживающей нуждающихся артистов, под брендом «We Got You». Этот оборот она использовала в своей речи: «Лейблы, у нас есть вы [we got you], но есть ли у вас мы?». Она первой пожертвовала 25 тыс. долларов.

Певица, которая впервые подписала контракт в 17 лет, рассказала, что она изо всех сил пыталась найти работу после того, как в 2020 году ее бросил лейбл, и не могла позволить себе медицинскую страховку.