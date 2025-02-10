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«Часть магии исчезла»: Селена Гомес высказалась о скандале вокруг Карлы Софии Гаскон

Сегодня в 18:09
Фото: selenagomez

Американская актриса и певица Селена Гомес прокомментировала на кинофестивале в Санта-Барбаре скандал, в котором оказалась ее коллега по фильму «Эмилия Перес» Карла София Гаскон. Об этом написал Independent.

Гомес отметила, что «часть магии исчезла», но она «выбирает продолжать гордиться тем, что сделала». «Я в порядке. Я действительно хорошо», — сказала актриса в ответ на вопрос о своем состоянии в свете скандала.

Артистка подчеркнула, что испытывает благодарность за вышедший фильм. «Я живу без сожалений, и я бы снималась в этой картине снова и снова, если бы могла», — добавила Гомес.

Ранее еще одна актриса из «Эмилии Перес» Зои Салдана рассказала о своих чувствах, связанных с ситуацией вокруг Гаскон. Салдана призналась, что ей очень грустно, что коллега допустила ксенофобные высказывания и омрачила этим успех их совместной картины.

Режиссер «Эмилии Перес» Жак Одияр высказался более жестко. Он назвал слова Гаскон в старых твитах непростительными и заявил, что не хочет разговаривать с актрисой.

Гаскон уже убрали из промокампании «Эмилии Перес». Актриса пропустила церемонии вручения наград премии AFI Awards 6 февраля, премии Critics’ Choice Awards 7 февраля и премии Гильдии продюсеров 8 февраля, а также не провела премию Virtuoso Award.

Скандал случился из‑за старых заявлений Гаскон в соцсетях. В ныне удаленном посте на испанском языке актриса оскорбительно отзывалась об исламе и называла Джорджа Флойда «наркоманом-мошенником», критиковала «Оскар» и даже охарактеризовала Селену Гомес как «богатую крысу».

После шумихи вокруг этого Гаскон принесла извинения, перед этим не посоветовавшись с Netflix, отмечает THR. В следующем интервью она сказала, что ее «признали виновной, принесли в жертву, распяли и побили камнями без суда и без возможности защитить себя». «Я не могу отказаться от номинации на „Оскар“, потому что я не совершала никакого преступления и никому не причинила вреда», — сказала она.

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