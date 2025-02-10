Лейтон Мистер расследует преступления и ругается с братом в трейлере «Хороший коп, плохой коп»

Актриса сыграла девушку по имени Лу, которая работает детективом полиции вместе с братом Генри и папой Большим Хэнком. Родственники расследуют различные дела в маленьком городке на берегу Тихого океана, справляясь со сложностями в отношениях друг с другом и донельзя урезанным бюджетом.