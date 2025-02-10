Лейтон Мистер расследует преступления и ругается с братом в трейлере «Хороший коп, плохой коп»

На ютуб-канале Amediateka опубликовали русскоязычный трейлер сериала «Хороший коп, плохой коп» — детективной комедии, главную роль в которой исполнила звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер.
Актриса сыграла девушку по имени Лу, которая работает детективом полиции вместе с братом Генри и папой Большим Хэнком. Родственники расследуют различные дела в маленьком городке на берегу Тихого океана, справляясь со сложностями в отношениях друг с другом и донельзя урезанным бюджетом.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре 20 февраля. В нем можно будет увидеть Люка Кука («Леденящие душу приключения Сабрины») и Клэнси Брауна («Пингвин», «Девушка, подающая надежды»).
В актерский состав ленты вошли также Девон Террелл, Скотт Ли, Уильям Маккенна, Шамита Сивабал и Блэйзи Бест. Эпизоды шоу срежиссировали Энн Рентон, Корри, Чэнь, Грейси Отто и Трент О’Доннелл.
Сценаристами проекта выступили Джон Куинтанс («Красотки в бегах»), Джули Де Фина («Офис: Австралия»), Стив Джо («Красотки в Кливленде»), Фил Ллойд («Клуб плохих матерей»), Сарина Масукор, Клэр Сладден и Стив Толтц.