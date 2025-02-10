Аманда Палмер отвергла обвинения в торговле людьми

Аманда Палмер, певица и бывшая партнерша Нила Геймана, отвергла обвинения в торговле людьми, предъявленные в гражданском иске их бывшей домработницы. Об этом сообщил The Guardian.

«Я не буду отвечать на конкретные обвинения, выдвинутые против меня, но скажу, что отрицаю их и отвечу в свое время», — написала Палмер в своем инстаграме*.

В начале февраля Скарлетт Павлович, работавшая в доме у Геймана и Палмер, подала иск в окружные суды Висконсина, Нью-Йорка и Массачусетса. Она обвинила писателя в неоднократных изнасилованиях и сексуальных домогательствах, а Палмер — в том, что она «подговорила и представила» ее Гейману «для подобного насилия».

В настоящее время девять женщин обвинили Геймана в сексуальных проступках. Восемь из них дали интервью для статьи New York Magazine, опубликованной 13 января.

На следующий день Гейман на своем сайте заявил, что он «никогда не вступал ни с кем в сексуальные отношения без обоюдного согласия».

Палмер и Гейман поженились в 2011 году. Спустя четыре года у них родился ребенок, а в 2022 году пара объявила о разводе.