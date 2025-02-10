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Пенсионер попросил новых соседей познакомить его с их собаками ― и получил десятки откликов

Сегодня в 16:45
Фото: Ekaterina Novitskaya/Unsplash

В Манчестере овдовевший пенсионер написал своим соседям трогательное письмо: он попросил тех, у кого есть собаки, иногда звать его на прогулки. Ответ намного превзошел его ожидания ― мужчина получил уйму добрых пожеланий и предложений о встрече. Об этом сообщает местная газета Manchester Evening News.

75-летний бывший профессор древней истории Дэвид Уайтхед недавно переехал в зеленый пригород Манчестера. На новом месте у него не было друзей, а еще не хватало контакта с собаками. Раньше он присматривал за собаками в приюте вместе с покойной женой, а владелец его нынешнего арендуемого жилья запретил ему заводить питомцев.

Уайтхед решил рассказать о своей проблеме в письме, которое разослал соседям. Вот его фрагмент: «Я пишу, чтобы спросить, есть ли у вас собака или собаки, и если да, то могли ли бы вы разрешить мне встретиться с ним/ней/ними. Кроме того, для меня было бы очень важно иногда присоединяться к вам на прогулке (не слишком утомительной: мне 75!). <…> Еще раз: приношу свои извинения, если вы считаете такой подход навязчивым; он определенно не предназначен для этого. Если вы так не считаете, пожалуйста, напишите мне, чтобы мы могли обсудить дальнейшие действия. Спасибо и наилучшие пожелания».

Позже письмо с разрешения пенсионера опубликовали в соцсетях. Это привело к потоку добрых сообщений и предложений увидеться. По словам Уайтхеда, он уже погулял с пятью собаками, а на ближайшее время запланировано еще больше встреч.

Мужчина поблагодарил «необычайное количество людей» за добрые слова и поддержку. Он отметил, что очень рад, что все-таки решился написать письмо и предпринял «нетипичный для себя шаг».

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