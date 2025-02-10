Пенсионер попросил новых соседей познакомить его с их собаками ― и получил десятки откликов

75-летний бывший профессор древней истории Дэвид Уайтхед недавно переехал в зеленый пригород Манчестера. На новом месте у него не было друзей, а еще не хватало контакта с собаками. Раньше он присматривал за собаками в приюте вместе с покойной женой, а владелец его нынешнего арендуемого жилья запретил ему заводить питомцев.

Уайтхед решил рассказать о своей проблеме в письме, которое разослал соседям. Вот его фрагмент: «Я пишу, чтобы спросить, есть ли у вас собака или собаки, и если да, то могли ли бы вы разрешить мне встретиться с ним/ней/ними. Кроме того, для меня было бы очень важно иногда присоединяться к вам на прогулке (не слишком утомительной: мне 75!). <…> Еще раз: приношу свои извинения, если вы считаете такой подход навязчивым; он определенно не предназначен для этого. Если вы так не считаете, пожалуйста, напишите мне, чтобы мы могли обсудить дальнейшие действия. Спасибо и наилучшие пожелания».