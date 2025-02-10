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Под картиной Пикассо нашли портрет женщины. Художник нарисовал поверх него новый рисунок

Сегодня в 15:55
Фото: @courtauld

Искусствоведы, изучающие картину Пабло Пикассо, обнаружили таинственный портрет женщины, скрытый под красками. Открытие случилось благодаря инфракрасным и рентгеновским лучам, которыми просветили холст, сообщает CNN.

Предполагается, что в 1901 году Пикассо сначала нарисовал женщину, а спустя несколько месяцев поверх нее изобразил своего друга, скульптора Матеу Фернандеса де Сото. Картину собирался показать на выставке Институт искусства Курто, прежде чем вскрылся портрет незнакомки.

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© Фото: @courtauld
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© Фото: @courtauld

Замдиректора галереи института Барнаби Райт рассказал, что портрет женщины «буквально возник у нас на глазах». При этом еще до сканирования эксперты были уверены, что под красками кроется еще один рисунок: на это указывали мазки кисти, который к портрету де Сото не имеют отношения. Загадкой было, что же он изображает.

Личность зарисованной женщины не разгадана. Однако, по словам искусствоведов, она похожа на нескольких других моделей, которых Пикассо рисовал в Париже в 1901 году: у нее такая же характерная прическа шиньон, которая тогда была популярна во французской столице. По словам Райта, она могла быть случайной моделью, любовницей или другом художника.

Когда Пикассо приехал в Париж в 1901 году, ему было всего 19 лет. Написав новый портрет поверх старого, художник мог «не просто сменить тему, но и изменить свой стиль». Рентгеновские снимки показывают, что Пикассо рисовал на одном холсте три или четыре раза: отчасти потому, что не мог позволить себе покупать новые материалы, но также и потому, что «очевидно, ему нравилось превращать одно изображение в другое».

«Он не белил холст между сменой сюжета, чтобы получить чистый лист. Он нарисовал фигуру своего друга прямо поверх женщины: одна фигура появляется из другой, трансформируясь одна в другую», — объяснил Райт.

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