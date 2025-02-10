Под картиной Пикассо нашли портрет женщины. Художник нарисовал поверх него новый рисунок

Искусствоведы, изучающие картину Пабло Пикассо, обнаружили таинственный портрет женщины, скрытый под красками. Открытие случилось благодаря инфракрасным и рентгеновским лучам, которыми просветили холст, сообщает CNN.
Предполагается, что в 1901 году Пикассо сначала нарисовал женщину, а спустя несколько месяцев поверх нее изобразил своего друга, скульптора Матеу Фернандеса де Сото. Картину собирался показать на выставке Институт искусства Курто, прежде чем вскрылся портрет незнакомки.
Замдиректора галереи института Барнаби Райт рассказал, что портрет женщины «буквально возник у нас на глазах». При этом еще до сканирования эксперты были уверены, что под красками кроется еще один рисунок: на это указывали мазки кисти, который к портрету де Сото не имеют отношения. Загадкой было, что же он изображает.
Личность зарисованной женщины не разгадана. Однако, по словам искусствоведов, она похожа на нескольких других моделей, которых Пикассо рисовал в Париже в 1901 году: у нее такая же характерная прическа шиньон, которая тогда была популярна во французской столице. По словам Райта, она могла быть случайной моделью, любовницей или другом художника.
Когда Пикассо приехал в Париж в 1901 году, ему было всего 19 лет. Написав новый портрет поверх старого, художник мог «не просто сменить тему, но и изменить свой стиль». Рентгеновские снимки показывают, что Пикассо рисовал на одном холсте три или четыре раза: отчасти потому, что не мог позволить себе покупать новые материалы, но также и потому, что «очевидно, ему нравилось превращать одно изображение в другое».
«Он не белил холст между сменой сюжета, чтобы получить чистый лист. Он нарисовал фигуру своего друга прямо поверх женщины: одна фигура появляется из другой, трансформируясь одна в другую», — объяснил Райт.