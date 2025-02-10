Зендая возвращается к роли Рю в первом кадре со съемок третьего сезона «Эйфории»

HBO представил первый кадр из третьего сезона нашумевшего сериала «Эйфория» с Зендаей в роли Рю, пишет Variety.

Долгожданное производство 3-го сезона «Эйфории» стартовало недавно, спустя почти ровно три года после премьеры 2-го. К работе над сериалом вернулась большая часть основного актерского состава.

В него вошли Зендая, Сидни Суини, Элорди, Хантер Шефер, Сторм Райд, Алекса Деми и Эрик Дейн. Ангус Клауд, получивший широкую известность благодаря роли Феско, умер в возрасте 25 лет в июле 2023 года.

«Я знаю, что шоу привлекает много внимания, потому что оно создало несколько настоящих звезд кино, и у них есть различные проекты, над которыми они работают, но мы снимаем этот сезон, так что ничего не изменилось», — сказал глава HBO Кейси Блойс в ноябре.