Эми Полер запустит подкаст «Good Hang» о юморе

Сегодня / 16:45
Пенсионер попросил новых соседей познакомить его с их собаками ― и получил десятки откликов
Сегодня / 17:24
Лейтон Мистер расследует преступления и ругается с братом в трейлере «Хороший коп, плохой коп»
Сегодня / 17:07
Зендая возвращается к роли Рю в первом кадре со съемок третьего сезона «Эйфории»
Сегодня / 15:42
В Англии дорогу закрыли на 6 недель из‑за брачного периода жаб
Сегодня / 15:20
ВЦИОМ: с 2022 года у россиян выросла потребность в психологической помощи
Сегодня / 15:00
Во Франции мужчину оштрафовали на 200 евро за разговор по громкой связи на вокзале
Сегодня / 13:50
Петиция датчан о покупке Калифорнии набрала почти 200 тыс. подписей
Сегодня / 13:34
Житель Уэльса, потерявший биткоин-состояние на местной свалке, предложил купить ее целиком
Сегодня / 12:57
Телефонные мошенники развели итальянских бизнесменов с помощью ИИ с голосом министра
Сегодня / 12:56
Обезьяна отключила электричество на Шри-Ланке
Сегодня / 12:45
Англиканская церковь запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия
Сегодня / 12:22
Первое издание «Гарри Поттера», спасенное из мусора, продали за 21 тыс. фунтов стерлингов
Сегодня / 12:14
«Афиша», «Шум» и Tel Aviv by Saviv запустили гастрономический сет, вдохновленный театром «Шалом»
Сегодня / 12:10
Барри Кеоган и Райли Кио могут сыграть в фильме Кантемира Балагова «Butterfly Jam»
Сегодня / 12:04
На Wildberries появились подержанные авто
Сегодня / 11:50
Концерт Брайана Адамса в Перте отменили из‑за жирберга
Сегодня / 11:45
Мавзолей Ленина закроют на профилактику
Сегодня / 11:20
Тысячи художников призвали отменить аукцион работ, созданных ИИ
Сегодня / 11:11
Спрос на PlayStaion и Xbox в РФ взлетел после слов главы евродипломатии о возможном запрете поставок
Сегодня / 10:59
Полиция Индии не разрешила Эду Ширану спеть на улице
Сегодня / 10:42
Натали Портман снимется в ромкоме «Good Sex»
Сегодня / 10:13
Пес из Японии проехал на скейтборде под туннелем из 40 человек и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сегодня / 08:33
Канье Уэст запустил продажу футболок со свастикой
Сегодня / 08:13
По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал
Сегодня / 08:10
Для москвичей ввели обязательную регистрацию на «Мос.ру» для аренды электросамокатов
Сегодня / 07:52
Мальчик из Великобритании спас тысячи коробочек из‑под сладостей от попадания на свалку
Сегодня / 07:32
Дензел Вашингтон отреагировал на то, что академия «Оскара» проигнорировала его игру в «Гладиаторе-2»
Сегодня / 06:16
«Молчание — это соучастие»: Дэвид Швиммер призвал принять меры против Канье Уэста за его посты в X

Эми Полер запустит подкаст «Good Hang» о юморе

Сегодня в 16:07
Кадр: Late Night with Seth Meyers/YouTube

Американская актриса Эми Полер, известная по сериалу «Парки и зоны отдыха» и фильму «Сестры», запустит подкаст «Good Hang». Об этом сообщил Deadline.

В проекте Полер будет общаться с известными людьми и выяснять, что заставляет их смеяться. Актриса обсудит с героями, что в последнее время они находили смешным. Эпизоды шоу будут выходить еженедельно.

Созданием подкаста займутся компания Полер Paper Kite Productions и The Ringer Билла Симмонса. Исполнительными продюсерами шоу станут Полер, Симмонс и Дженна Вайс-Берман.

«Good Hang» будет выходить на стриминговом сервисе Spotify. «Я так рада, что Spotify и Билл приветствуют меня. Не могу дождаться, чтобы хорошо, глупо повеселиться», — прокомментировала Полер.

«У Эми должен быть один из самых популярных подкастов в мире — она отличный собеседник, она смешная, любопытная, она всех знает и действительно любит жанр, плюс вкладывает собственные мысли на тему, что сработает, а что нет. Это потрясающе. Не могу поверить, что она в самом деле хочет заниматься этим. Мы вне себя от счастья, что можем поработать с ней», — отметил Симмонс.

Ранее Полер уже выпускала комедийный подкаст «Say More with Dr? Sheila». Он стал хитом 2023 года и получил признание критиков.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами