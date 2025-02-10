Эми Полер запустит подкаст «Good Hang» о юморе

В проекте Полер будет общаться с известными людьми и выяснять, что заставляет их смеяться. Актриса обсудит с героями, что в последнее время они находили смешным. Эпизоды шоу будут выходить еженедельно.

«Good Hang» будет выходить на стриминговом сервисе Spotify. «Я так рада, что Spotify и Билл приветствуют меня. Не могу дождаться, чтобы хорошо, глупо повеселиться», — прокомментировала Полер.

«У Эми должен быть один из самых популярных подкастов в мире — она отличный собеседник, она смешная, любопытная, она всех знает и действительно любит жанр, плюс вкладывает собственные мысли на тему, что сработает, а что нет. Это потрясающе. Не могу поверить, что она в самом деле хочет заниматься этим. Мы вне себя от счастья, что можем поработать с ней», — отметил Симмонс.