В Англии дорогу закрыли на 6 недель из‑за брачного периода жаб

В Великобритании дорогу закрыли на 6 недель, чтобы защитить тысячи жаб, лягушек и тритонов, которые пробираются к своему гнездовому озеру, сообщает Би-би-си.

Волонтеры будут патрулировать улицу Чарлкомб в Бате, чтобы автомобилисты не пользовались этим маршрутом до 23 марта.

Сезонный запрет действует с 2003 года. До его введения 62% амфибий, пытавшихся пересечь дорогу, погибали от транспорта, но в 2024 году этот показатель снизился до 6%.

В прошлом году на участке дороги в 0,8 км было спасено более 3200 амфибий, что стало самым активным сезоном за последние 14 лет.

Хелен Хоббс, представительница группы спасения жаб Чарлкомба, назвала закрытие дороги «переломным моментом» для местной популяции амфибий, которая остается стабильной, несмотря на общенациональный спад.

«В условиях меняющегося климата становится все труднее предсказать пиковое время для передвижения амфибий, поэтому закрытие дороги на шесть недель действительно имеет значение», — отметила она.

Волонтеры потратили более 600 часов на патрулирование полосы в жилетах повышенной видимости, используя фонарики и ведра для сбора земноводных. Жаб, лягушек и тритонов собирают в перчатках без латекса, чтобы избежать заражения, и затем безопасно транспортируют в пункты сбора вблизи озера для размножения.