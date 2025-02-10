ВЦИОМ: с 2022 года у россиян выросла потребность в психологической помощи

Россияне стали чаще нуждаться в психологической помощи за последние два года. Об этом свидетельствует исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно ему, индекс потребности в психологической помощи в конце 2024 года составил 30 пунктов из 100 возможных. В 2022 году этот показатель был 23 пункта, что в 1,3 раза меньше.
С 2009 года необходимость в психологах у жителей России снижалась, однако в последние два года росла. По мнению специалистов, пандемия и начало военной операции на территории Украины вызвали у людей «когнитивное замирание».
Изначально россияне, судя по результатам исследования, пытались справиться со стрессом самостоятельно. В 2022 году, к примеру, 68% опрошенных утверждали, что справляются с проблемами сами. Это «могло быть реакцией на неопределенность и кризисные моменты», отметили социологи.
Молодые россияне, как считают исследователи, «чаще готовы признавать свои эмоциональные нужды и обращаться за помощью». К тому же они живут «в эпоху большей доступности психологической информации».
«Чем больше размер населенного пункта, тем выше индекс потребности в психологической помощи (36 пунктов в Москве и Санкт-Петербурге vs. 27 пунктов на селе», — подчеркнули во ВЦИОМе.
За профессиональной помощью на сегодняшний день обращались 13% россиян. 9% смогли таким образом решить свои проблемы, 4% — нет. В Москве к психологам хотя бы раз обращался каждый четвертый.
Главным источником психологической поддержки для россиян остается семья, к близким обращаются за помощью более половины граждан. Но это меньше, чем в 2009 году — тогда за поддержкой к родственникам приходили 69% людей.
«В целом данные указывают на тенденцию ослабления значимости традиционных форматов поддержки (семья, друзья) без появления новых альтернатив», — заключили авторы исследования.