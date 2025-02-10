Петиция датчан о покупке Калифорнии набрала почти 200 тыс. подписей

В Дании создали петицию о покупке Калифорнии у США. Ее подписали почти 200 тыс. пользователей, следует с сайта Denmarkification («Данификация»).

«Вы когда‑нибудь смотрели на карту и думали: „Знаете, что нужно Дании? Больше солнца, пальм и роликовых коньков“. <…> Давайте купим Калифорнию у Дональда Трампа! Да, вы не ослышались. Калифорния может стать нашей», — написали авторы петиции.

Они перечислили плюсы Калифорнии, которые объясняют необходимость покупки штата у США.

« Много солнечного света. Давайте посмотрим правде в глаза, погода в Дании… ну, скажем так, просто приятная. В Калифорнии 300 солнечных дней в году. Представьте себе, что вы меняете резиновые сапоги на шлепанцы!»

Давайте посмотрим правде в глаза, погода в Дании… ну, скажем так, просто приятная. В Калифорнии 300 солнечных дней в году. Представьте себе, что вы меняете резиновые сапоги на шлепанцы!» « Технологическое доминирование. Получить дополнительную группу технобратков? Отлично! Это то, что нужно каждой демократии»

Получить дополнительную группу технобратков? Отлично! Это то, что нужно каждой демократии» « Бесконечные тосты с авокадо. Калифорния выращивает 90% авокадо в США. Это точно: у нас никогда не закончатся тосты с авокадо»

Калифорния выращивает 90% авокадо в США. Это точно: у нас никогда не закончатся тосты с авокадо» « Защита свободы в мире. Большинство людей говорят, что наша страна самая свободная. Колоссальная свобода»

Большинство людей говорят, что наша страна самая свободная. Колоссальная свобода» «Диснейленд. Мы переименуем его в Ганс Христиан Андерсенленд. Микки Маус в шлеме викинга? Да пожалуйста»

Сборщики подписей предлагают собрать 1 трлн долларов или больше — для этого понадобится по 200 тыс. крон от каждого датчанина. Если штат окажется у Дании, его переименуют в Новую Данию, в Голливуд привезут хюггеДословно не переводится, но близкие по значению определения — это «уют», «жизнь без спешки и суеты», «наслаждение окружающим миром». Понятие возникло в XVI веке в скандинавских странах и означало «благополучие»., в Беверли-Хиллз организуют велосипедные дорожки, а также установят верховенство закона, введут всеобщее здравоохранение и политику фактов.

Петиция напоминает, что нынешний президент США Дональд Трамп называл Калифорнию «самым разрушенным штатом» и «враждовал с ее лидерами годами». Отсюда вывод, что политик «готов расстаться с ней за правильную цену» и «пожизненный запас датских пирожных».

«А что касается воли граждан? Ну, давайте посмотрим правде в глаза — когда это его останавливало? Если Трамп хочет продать Калифорнию, он продаст Калифорнию», — отмечается в петиции.