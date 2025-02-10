Петиция датчан о покупке Калифорнии набрала почти 200 тыс. подписей

В Дании создали петицию о покупке Калифорнии у США. Ее подписали почти 200 тыс. пользователей, следует с сайта Denmarkification («Данификация»).
«Вы когда‑нибудь смотрели на карту и думали: „Знаете, что нужно Дании? Больше солнца, пальм и роликовых коньков“. <…> Давайте купим Калифорнию у Дональда Трампа! Да, вы не ослышались. Калифорния может стать нашей», — написали авторы петиции.
Они перечислили плюсы Калифорнии, которые объясняют необходимость покупки штата у США.
- «Много солнечного света. Давайте посмотрим правде в глаза, погода в Дании… ну, скажем так, просто приятная. В Калифорнии 300 солнечных дней в году. Представьте себе, что вы меняете резиновые сапоги на шлепанцы!»
- «Технологическое доминирование. Получить дополнительную группу технобратков? Отлично! Это то, что нужно каждой демократии»
- «Бесконечные тосты с авокадо. Калифорния выращивает 90% авокадо в США. Это точно: у нас никогда не закончатся тосты с авокадо»
- «Защита свободы в мире. Большинство людей говорят, что наша страна самая свободная. Колоссальная свобода»
- «Диснейленд. Мы переименуем его в Ганс Христиан Андерсенленд. Микки Маус в шлеме викинга? Да пожалуйста»
Сборщики подписей предлагают собрать 1 трлн долларов или больше — для этого понадобится по 200 тыс. крон от каждого датчанина. Если штат окажется у Дании, его переименуют в Новую Данию, в Голливуд привезут хюггеДословно не переводится, но близкие по значению определения — это «уют», «жизнь без спешки и суеты», «наслаждение окружающим миром». Понятие возникло в XVI веке в скандинавских странах и означало «благополучие»., в Беверли-Хиллз организуют велосипедные дорожки, а также установят верховенство закона, введут всеобщее здравоохранение и политику фактов.
Петиция напоминает, что нынешний президент США Дональд Трамп называл Калифорнию «самым разрушенным штатом» и «враждовал с ее лидерами годами». Отсюда вывод, что политик «готов расстаться с ней за правильную цену» и «пожизненный запас датских пирожных».
«А что касается воли граждан? Ну, давайте посмотрим правде в глаза — когда это его останавливало? Если Трамп хочет продать Калифорнию, он продаст Калифорнию», — отмечается в петиции.
Denmarkification — это ответ на стремления Трампа заполучить Гренландию, которая на данный момент подчиняется Дании. Почти половина жителей Дании считают США серьезной угрозой для своей страны. Бывшая датская колония, судя по опросам, также не стремится в Соединенные Штаты, все больше склоняясь к полной независимости.