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Во Франции мужчину оштрафовали на 200 евро за разговор по громкой связи на вокзале

Сегодня в 15:00
Фото: Tom Caillarec/Unsplash

Во Франции мужчину оштрафовали на 200 евро за использование громкой связи на мобильном телефоне на железнодорожном вокзале, пишет CNN Travel.

Пассажир по имени Давид рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, когда он ждал поезда на вокзале Нанта на западе страны. По словам мужчины, он разговаривал со своей сестрой по телефону, включив громкую связь, когда в разговор вмешался сотрудник государственной железнодорожной компании Франции SNCF.

«Сотрудник службы безопасности сказал мне, что если я не выключу громкую связь, то буду оштрафован на 150 евро», — сообщил пассажир. По его словам, сначала он подумал, что это шутка.

«Я думаю, я ее оскорбил. Она достала свой блокнот и оштрафовала меня», — продолжил Давид. В итоге штраф оказался еще больше — 200 евро, потому что он не заплатил его на месте. По данным CNN, мужчина нанял адвоката и планирует оспорить штраф.

В январе актерский состав сериала «Разделение» имитировал работу офиса посреди Центрального вокзала в Нью-Йорке. Участие в промоакции нового сезона приняли Адам Скотт, Патриция Аркетт, Бритт Лоуэр, Зак Черри и Трамелл Тиллман, пока режиссер Бен Стиллер ходил вокруг защитного стекла и снимал происходящее на телефон вместе с окружившей импровизированное помещение толпой.

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