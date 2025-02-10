Во Франции мужчину оштрафовали на 200 евро за разговор по громкой связи на вокзале

Во Франции мужчину оштрафовали на 200 евро за использование громкой связи на мобильном телефоне на железнодорожном вокзале, пишет CNN Travel.

Пассажир по имени Давид рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, когда он ждал поезда на вокзале Нанта на западе страны. По словам мужчины, он разговаривал со своей сестрой по телефону, включив громкую связь, когда в разговор вмешался сотрудник государственной железнодорожной компании Франции SNCF.

«Сотрудник службы безопасности сказал мне, что если я не выключу громкую связь, то буду оштрафован на 150 евро», — сообщил пассажир. По его словам, сначала он подумал, что это шутка.

«Я думаю, я ее оскорбил. Она достала свой блокнот и оштрафовала меня», — продолжил Давид. В итоге штраф оказался еще больше — 200 евро, потому что он не заплатил его на месте. По данным CNN, мужчина нанял адвоката и планирует оспорить штраф.