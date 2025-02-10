Житель Уэльса, потерявший биткоин-состояние на местной свалке, предложил купить ее целиком

Компьютерный эксперт, который уже 10 лет пытается вернуть жесткий диск с биткоинами на 600 млн фунтов стерлингов, предложил купить свалку, на которой, по его мнению, зарыто его состояние, пишет The Guardian.

В прошлом месяце Джеймс Хоуэллс проиграл дело в суде высокой инстанции. Он хотел заставить городской совет Ньюпорта разрешить ему обыскать свалку, чтобы извлечь жесткий диск, на котором, по его словам, хранятся биткоины.

После этого совет объявил о планах по закрытию и оцеплению участка, что почти наверняка положит конец любым надеждам найти биткоины. Власти получили разрешение на строительство солнечной электростанции на части территории.

39-летний Хауэллс заявил, что для него было «довольно неожиданно» услышать о плане закрытия. «Совет утверждал в Высоком суде, что закрытие свалки, чтобы я мог проводить поиски, окажет огромное пагубное влияние на жителей Ньюпорта, и в то же время они планировали закрыть свалку в любом случае», — заявил он.

«Я предполагал, что в ближайшие годы она будет закрыта, поскольку заполнена на 80–90%, но не ожидал, что ее закроют так скоро. Если городской совет Ньюпорта захочет, я буду заинтересован в приобретении свалки в ее нынешнем виде. Я обсуждал этот вариант с инвестиционными партнерами, и он вполне возможен», — добавил Хауэллс.

Летом 2013 года он случайно положил жесткий диск с биткоин-кошельком в черную сумку во время уборки офиса и оставил ее в прихожей своего дома. Его тогдашняя партнерша приняла пакет за мусор и взяла его с собой на свалку, где он и пропал. Хоуэллс быстро осознал ошибку и с тех пор просит совет помочь ему вернуть жесткий диск, предлагая даже поделиться деньгами с властями, но безрезультатно.