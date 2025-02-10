Телефонные мошенники развели итальянских бизнесменов с помощью ИИ с голосом министра

Вчера / 16:42
Умер Олег Стриженов
Сегодня / 15:00
Во Франции мужчину оштрафовали на 200 евро за разговор по громкой связи на вокзале
Сегодня / 13:50
Петиция датчан о покупке Калифорнии набрала почти 200 тыс. подписей
Сегодня / 13:34
Житель Уэльса, потерявший биткоин-состояние на местной свалке, предложил купить ее целиком
Сегодня / 12:56
Обезьяна отключила электричество на Шри-Ланке
Сегодня / 12:45
Англиканская церковь запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия
Сегодня / 12:22
Первое издание «Гарри Поттера», спасенное из мусора, продали за 21 тыс. фунтов стерлингов
Сегодня / 12:14
«Афиша», «Шум» и Tel Aviv by Saviv запустили гастрономический сет, вдохновленный театром «Шалом»
Сегодня / 12:10
Барри Кеоган и Райли Кио могут сыграть в фильме Кантемира Балагова «Butterfly Jam»
Сегодня / 12:04
На Wildberries появились подержанные авто
Сегодня / 11:50
Концерт Брайана Адамса в Перте отменили из‑за жирберга
Сегодня / 11:45
Мавзолей Ленина закроют на профилактику
Сегодня / 11:20
Тысячи художников призвали отменить аукцион работ, созданных ИИ
Сегодня / 11:11
Спрос на PlayStaion и Xbox в РФ взлетел после слов главы евродипломатии о возможном запрете поставок
Сегодня / 10:59
Полиция Индии не разрешила Эду Ширану спеть на улице
Сегодня / 10:42
Натали Портман снимется в ромкоме «Good Sex»
Сегодня / 10:13
Пес из Японии проехал на скейтборде под туннелем из 40 человек и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Сегодня / 08:33
Канье Уэст запустил продажу футболок со свастикой
Сегодня / 08:13
По роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал
Сегодня / 08:10
Для москвичей ввели обязательную регистрацию на «Мос.ру» для аренды электросамокатов
Сегодня / 07:52
Мальчик из Великобритании спас тысячи коробочек из‑под сладостей от попадания на свалку
Сегодня / 07:32
Дензел Вашингтон отреагировал на то, что академия «Оскара» проигнорировала его игру в «Гладиаторе-2»
Сегодня / 06:16
«Молчание — это соучастие»: Дэвид Швиммер призвал принять меры против Канье Уэста за его посты в X
Вчера / 17:49
В конце февраля в Москве ожидаются снегопады
Вчера / 15:56
В Италии посетительница музея споткнулась и порвала картину XVI века
Вчера / 14:57
В Подмосковье появилась улица Владлена Татарского
Вчера / 14:34
Сигурни Уивер согласилась на роль в «Мандалорце и Грогу», чтобы поиграть с Бейби Йодой
Вчера / 13:53
Ученые разработали идеальный рецепт приготовления яиц

Телефонные мошенники развели итальянских бизнесменов с помощью ИИ с голосом министра

Сегодня в 12:57
Фото: Clint Patterson/Unsplash

Телефонные мошенники развели на деньги крупных итальянских бизнесменов. С помощью ИИ они выдавали себя за министра обороны страны Гвидо Крозетто и других чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.

Жертвами стали среди прочих президент Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджо Армани, исполнительный вице-председатель Pirelli & C.SpA Марко Тронкетти Провера и миллиардер Массимо Моратти, ранее владевший миланским футбольным клубом «Интер».

Мошенники просили их оплатить выкуп итальянских граждан, заключенных в тюрьму или похищенных в Иране и Сирии. Моратти признался, что перевел деньги после того, как его попросили.

Крозетто ранее написал в X, что два крупных бизнесмена связались с ним и сообщили о звонке от его имени. «Мне сообщают, что со мной хотел бы связаться один известный бизнесмен, которого я не знаю. Я даю ему свой мобильный телефон. Он звонит мне и говорит, что ему позвонил я, а потом какой‑то „генерал“ и что он сделал очень большой перевод на счет, указанный ему „генералом“», — заявил министр.

Как отмечает Bloomberg, аудиозаписи с поддельными голосами все чаще используются для кражи денег у бизнесменов. К примеру, в июле 2024-го с одним из руководителей Ferrari связался мошенник, выдававший себя за главного исполнительного директора Бендетто Винью. Он просил перевести крупную сумму для сделки, но тогда попытка провалилась.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами