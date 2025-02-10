Телефонные мошенники развели итальянских бизнесменов с помощью ИИ с голосом министра

Телефонные мошенники развели на деньги крупных итальянских бизнесменов. С помощью ИИ они выдавали себя за министра обороны страны Гвидо Крозетто и других чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.

Жертвами стали среди прочих президент Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджо Армани, исполнительный вице-председатель Pirelli & C.SpA Марко Тронкетти Провера и миллиардер Массимо Моратти, ранее владевший миланским футбольным клубом «Интер».

Мошенники просили их оплатить выкуп итальянских граждан, заключенных в тюрьму или похищенных в Иране и Сирии. Моратти признался, что перевел деньги после того, как его попросили.

Крозетто ранее написал в X, что два крупных бизнесмена связались с ним и сообщили о звонке от его имени. «Мне сообщают, что со мной хотел бы связаться один известный бизнесмен, которого я не знаю. Я даю ему свой мобильный телефон. Он звонит мне и говорит, что ему позвонил я, а потом какой‑то „генерал“ и что он сделал очень большой перевод на счет, указанный ему „генералом“», — заявил министр.