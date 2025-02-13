Furla, Guess и Love Moschino: «Стокманн» запустил проект с главными сумками сезона

К началу нового сезона SS’25 «Стокманн» запустил проект «Дело в сумке», посвященный культовому модному аксессуару. Он проходит при поддержке итальянской марки Furla.

Проект «Дело в сумке» — это возможность выбрать классную сумку от известных мировых брендов как для себя, так и в качестве презента. В объединенном пространстве «Стокманн» собрал главные модели сезона — от сумок-такс и ведер до моделей из замши и текстиля. Здесь покупатели смогут узнать о сумках все: изучить последние тренды, посмотреть культовые модели, найти свой идеальный модный аксессуар, вдохновиться модными образами и идеями по стилизации, узнать о правилах ухода, а также интересные факты из истории сумок.

Всего в проекте участвуют более 40 брендов. Так, в женском отделе можно найти сумки Furla, Guess, Pinko, Marc Jacobs, Liu Jo, Boss, Polo Ralph Lauren, Love Moschino, Desigual, а в мужском — Piquadro, Cerruti 1881, Bikkembergs, Harmont & Blaine и других марок.

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

В проекте показаны вневременные силуэты и иконические модели шоперов, сэтчелов и кроссбоди, которые широко представлены в бренде Furla в этом сезоне. Также можно найти фигурные сумки Hugo, модели с драпировкой от Pepfer, сумки-таксы от Abricot и Guess и высокие сумки от Afina, Karl Lagerfeld и Valentino.