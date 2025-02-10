Англиканская церковь запретила безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия

Англиканская церковь заявила, что безалкогольное вино и хлеб без глютена не могут быть использованы во время Святого причастия. Об этом сообщает Independent.

Церковь подчеркивает, что хлеб должен быть изготовлен из пшеничной муки, а вино должно быть ферментированным виноградным соком, чтобы быть освященным.

Обсуждение этого началось после того, как к руководящему органу Церкви Англии обратилась член синода, преподобный каноник Элис Кемп, которая спросила: «Можно ли рассмотреть возможность законного использования в Евхаристии элементов без глютена и алкоголя, чтобы устранить несправедливость этого запрета?»

«И священники, и прихожане, которые не могут употреблять глютен и/или алкоголь, вынуждены принимать только один из этих продуктов или могут быть лишены возможности принимать оба продукта, если они не могут употреблять и глютен, и алкоголь», — отметила она.

Председатель Литургической комиссии Церкви Майкл Ипгрейв заявил, что такой шаг должен был бы изменить две устоявшиеся позиции в Церкви Англии.