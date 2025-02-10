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Обезьяна отключила электричество на Шри-Ланке

Сегодня в 12:56
Фото: Dhammika Heenpella/Flickr

Обезьяна пробралась на электростанцию и оставила жителей Шри-Ланки без электричества. Вернуть ситуацию в норму не получалось до ночи, передает The Guardian.

Электричество на острове пропало около полудня 9 февраля. Министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди сообщил, что перебой случился из‑за обезьяны, которая задела трансформатор. В некоторые районы электричество вернулось через несколько часов, но многие домохозяйства оставались без света до глубокой ночи.

Газета пишет, что в соцсетях ланкийцы сравнили происшествие с комедией-буффонадой и отметили, что оно в очередной раз напомнило о хрупкости электросети на Шри-Ланке. «Одна обезьяна = полный хаос. Пора провести ревизию инфраструктуры?» — написал один пользователь. «Только на Шри-Ланке обезьяна может отключить электричество всей страны», — пошутил другой. Эксперты давно предупреждали, что электросистема страны устарела и стала уязвимой.

На Шри-Ланке часто случаются сбои и дефициты электроэнергии. В 2022 году, в условиях глубокого экономического кризиса, веерные отключения случались неоднократно. Электричество включалось на 13 часов в день и меньше.

Тем временем численность обезьян на Шри-Ланке стремительно растет. Люди вторгаются в лесные районы, животные совершают набеги на деревни в поисках еды и уничтожают посевы. По оценкам, на острове насчитывается от 2 до 3 млн особей эндемичных макак‑токе. Что случилось с той, что сломала электросистему Шри-Ланки, не уточняется.

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