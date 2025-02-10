Первое издание «Гарри Поттера», спасенное из мусора, продали за 21 тыс. фунтов стерлингов

Редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», которое чуть не отправили на свалку, продали на аукционе более чем за 21 тыс. фунтов стерлингов. Об этом рассказала Би-би-си.

Лот ушел с молотка на аукционе NLB Auctions в Пейгнтоне. Дэниел Пирс, управляющий аукционным домом, нашел книгу среди вещей покойного мужчины из Бриксхема, которые собирались выбросить. По словам Пирса, итоговая цена была «замечательной для первого издания в твердом переплете».

Книга была выпущена первым тиражом в 500 экземпляров и входила в число 300, разосланных по публичным библиотекам. Пирс смог определить, что это первое издание, из‑за неправильного написания слова «философский» (philosophy’s) на обратной стороне экземпляра — в слове была пропущена буква О.

Изначально аукционный дом надеялся получить за книгу 40 тыс. фунтов стерлингов. «Это наша самая большая находка. Семья в восторге, они совсем этого не ожидали… для них это будут важные деньги, а книга лежала на полке 20 лет», ― рассказал Пирс.