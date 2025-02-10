На Wildberries появились подержанные авто

Автомобили с пробегом начали продавать на Wildberries. В тестовом режиме услуга доступна в Москве и Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Сейчас на маркетплейсе можно найти машины брендов Kia, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тыс. рублей. В компании пообещали расширять ассортимент и зону доставки.

Представители Wildberries отметили, что такая услуга появилась на российском маркетплейсе впервые. Ее преимущество в том, что она позволяет покупателям экономить время, считают в пресс-службе. Новая категория запущена с участием партнера ― компании Pango Cars, которая торгует подержанными автомобилями.