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Барри Кеоган и Райли Кио могут сыграть в фильме Кантемира Балагова «Butterfly Jam»

Сегодня в 12:10
Фото: Amazon MGM Studios, Amazon Studios

Барри Кеоган («Солтберн») и Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости») ведут переговоры о съемках в первом англоязычном фильме Кантемира Балагова. Об этом пишет Variety.

«Butterfly Jam» («Варенье из бабочек») рассказывает о сплоченной американской общине кабардинских иммигрантов и сложных отношениях между отцом и сыном.

Сценарий был написан самим режиссером и уже разошелся по дистрибьюторам. Производством ленты занимается AR Content Александра Роднянского* и Why Not Productions Паскаля Кошете («Эмилия Перес»).

«Варенье из бабочек» — это вторая попытка Балагова попасть в Голливуд после того, как он был выбран режиссером пилотного эпизода «The Last of Us». Позже он покинул проект из‑за творческих разногласий, и за дело взялся шоураннер Крейг Мазин, но, по словам Балагова, 40% отснятого материала попали в первую серию.

Карьера Кантемира Балагова началась после выпуска из мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм «Теснота» получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года.

Его следующая картина «Дылда» тоже была удостоена «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале 2019 года, а сам россиянин получил награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также был отправлен от России на «Оскар» и попал в шорт-лист, но победить там не сумел.

* Александр Роднянский включен Минюстом в список иноагентов.

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