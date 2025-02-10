Концерт Брайана Адамса в Перте отменили из‑за жирберга

Вступление Брайана Адамса в столице Западной Австралии было отменено из‑за «большого засора из жира, грязи и тряпок», который вызвал переполнение канализации сточными водами в районе стадиона RAC Arena, пишет The Guardian.

Компания Frontier Touring сообщила об отмене концерта и о возврате стоимости билетов. «Концерт не состоялся из‑за внешней проблемы Perth Water Corporation, которую не удалось вовремя устранить. Проблема, затронувшая всю Веллингтон-стрит, привела к тому, что вход в RAC Arena стал небезопасным для зрителей», — заявили промоутеры.

Накануне концерта в соцсетях появились фотографии поклонников Адамса, которые ждали начала шоу несколько часов. Около 9 часов вечера, когда, по изначальному расписанию, Адамс уже должен был выходить на сцену, фанатов уведомили, что выступление не состоится.

Спустя еще несколько часов в соцсетях Водной корпорации Перта появилось сообщение о причинах срыва события. «По рекомендации Департамента здравоохранения концерт Брайана Адамса в RAC Arena сегодня вечером был отменен из‑за риска засорения канализационных стоков в туалетах», — заявили в компании.