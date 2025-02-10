Мавзолей Ленина закроют на профилактику

18 февраля вход в Мавзолей Ленина и некрополь закроется — там начнутся профилактические работы. Они продлятся до 14 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСО.

Детали профилактики не разглашаются. «Подъем» со ссылкой на неназванные источники пишет, что в здании проводят биохимические работы и тестирование температуры, с забальзамированным телом Владимира Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений.

Это плановые профилактические работы, их проводят обычно раз в два года. Последний раз мавзолей закрывали в апреле 2022 года на время подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а открыли в мае.