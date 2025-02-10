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Спрос на PlayStaion и Xbox в РФ взлетел после слов главы евродипломатии о возможном запрете поставок

Сегодня в 11:11
Фото: Kerde Severin/Unsplash

Спрос на игровые приставки PlayStation и Xbox увеличился на Wildberries и Ozon более чем в два раза с 28 января по 5 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace. Ажиотаж вызван предложением главы евродипломатии запретить продажу приставок в Россию.

«Конец января и начало февраля традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко. Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию. Если в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000–1500 приставок в день, то с 28 января по 5 февраля — более 2700», ― отметила аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Всего с 28 января по 5 февраля на маркетплейсах продано почти 25 тыс. приставок, общая выручка продавцов составила 257,7 млн рублей.

В прошлом году спрос на приставки у россиян тоже рос. За 2024-й их продажи на Wildberries и Ozon составили 982,9 тыс. штук ― на 135% больше, чем годом ранее. Аналитики связывают динамику с ростом покупательной способности населения и повсеместным проникновением маркетплейсов. Многие пользователи отдают предпочтение приставкам, поскольку они дешевле игровых компьютеров, но тоже позволяют играть в современные игры.

В конце января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поставку игровых консолей в Россию могут запретить в новом санкционном пакете, который приурочат к годовщине начала военной операции на Украине. Каллас объяснила этот шаг тем, что с помощью приставок можно управлять дронами.

Производители консолей — компании Sony и Microsoft — перестали самостоятельно поставлять их в Россию еще в марте 2022 года. Новый запрет должен повлиять на тех продавцов, которые отправляют приставки в РФ из Европы, в том числе подержанные.

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